На Украине назначен новый начальник Главного управления разведки

КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова начальником Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны. Соответствующий указ глава государства подписал в среду.

На этом посту Буданов сменит Василия Бурбу, который был назначен на эту должность 15 октября 2016 года.

"Смена начальника ГУР связана с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности", - заявили в офисе президента.

Военная разведка Украины появилась 7 сентября 1992 года, когда президент Леонид Кравчук подписал указ о создании Управления военной стратегической разведки Министерства обороны. 6 июля 1993 года на базе Управления военной стратегической разведки и разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил было сформировано Главное управление военной разведки. 14 апреля 1994 года ГУВР было преобразовано в Главное управление разведки министерства обороны.

По сообщениям российских СМИ, имя Буданова фигурировало в деле об организации диверсий в Крыму в 2016 году. Тогда задержанный подполковник в отставке украинской военной разведки Георгий Абдиллаев утверждал на допросе в ФСБ, что Буданов должен был быть непосредственным исполнителем серии терактов. Однако операция провалилась - группу украинских диверсантов задержали российские силовики в районе Армянска. При этом погиб сотрудник ФСБ.

В то же время украинские СМИ утверждают, что на Буданова в апреле 2019 года было совершено покушение. Под автомобиль разведчика якобы пытались заложить бомбу, однако она взорвалась в руках у киллера.