В Литве суд смягчил меру пресечения подозреваемому в шпионаже в пользу России политику

ВИЛЬНЮС, 6 августа. /ТАСС/. Шяуляйский окружной суд принял в четверг решение о смягчении меры пресечения, назначенной подозреваемому в шпионаже в пользу РФ оппозиционному литовскому политику Альгирдасу Палецкису. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель судебной инстанции Витаутас Йончас.

"Суд согласился удовлетворить просьбу Палецкиса о смягчении применяемого к нему режима интенсивного надзора", - сказал он.

Согласно ранее установленным требованиям, Палецкис с 17:00 до 7:00 должен был находиться по месту проживания и не покидать Вильнюса. Он обратился в суд с просьбой продлить период, в который разрешено быть вне дома, так как намерен начать работать, поэтому необходимо дополнительное время на дорогу до работы и обратно. "Суд установил новый период обязательного пребывания по месту жительства с 21:00 до 6:00", - уточнил Йончас.

Считает сфабрикованным

Палецкис находился под арестом с октября 2018 года и был выпущен на свободу 6 апреля текущего года. По делу проходят двое подозреваемых: бывший лидер партии "Социалистический народный фронт" Палецкис и предприниматель Деймантас Бертаускас. Им вменяются в вину два эпизода. Один из них связан со сбором якобы по заданию российских спецслужб информации о судьях и прокурорах Литвы, которые вели процесс о январских событиях 1991 года, второй - с поиском медиков, согласных выдать якобы фиктивную справку о неудовлетворительном состоянии здоровья осужденного по этому делу гражданина РФ Юрия Меля, который болен сахарным диабетом.

Палецкис заявил, что невиновен, но от дачи показаний не отказывался. Он настаивал на том, чтобы судебные слушания были открытыми, так как дело считает сфабрикованным и уверен, что докажет это.

Со ссылкой на очевидцев

В 2004-2007 годах Палецкис был депутатом парламента, в 2007-2008 годах работал вице-мэром Вильнюса. В одном из радиоинтервью 2010 года он усомнился в официальной версии событий января 1991 года. Тогда во время политического двоевластия и стычек с применением оружия в столице погибли 14 человек. Ссылаясь на очевидцев, Палецкис заявил, что кровопролитие было спровоцировано стремившимися к власти радикалами и что при взятии под контроль телебашни в Вильнюсе "свои стреляли в своих".

Эта фраза послужила поводом для возбуждения уголовного дела по статье, предусматривающей, согласно законам Литвы, ответственность "за отрицание советской агрессии и оккупации". Палецкиса сначала оправдали, но затем наложили на него штраф в размере 3 тыс. евро. В 2014 году в номинации "Гражданская позиция" литовский оппозиционер был удостоен международной правозащитной премии "Мир без нацизма".