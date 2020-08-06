Украина отказалась предоставить России результаты расследования гибели журналиста Стенина

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Украина ответила формальным отказом на запрос российского следствия предоставить материалы расследования гибели фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина во время служебной командировки в 2014 году. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Следственный комитет направлял в компетентные органы Украины запрос о правовой помощи для прояснения обстоятельств произошедшего, а также последующего привлечения виновных к ответственности. Однако на него получен формальный отказ. Результаты украинского расследования этого факта российской стороне до сих пор не известны", - сообщила Петренко.

В четверг исполняется шесть лет со дня гибели журналиста. Вечером 6 августа 2014 года колонна из автомобилей, в одном из которых находился Стенин, была обстреляна военнослужащими 79-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины. Более 10 автомобилей колонны с гражданскими лицами было уничтожено, лишь несколько человек смогли спастись.

Российские следователи установили личности свидетелей, которые в ходе допросов подтвердили, что к убийству российского журналиста причастны именно украинские военнослужащие. На их форме были нашивки с изображением национального флага. При этом была идентифицирована и военная техника Национальной гвардии Украины, находившаяся поблизости.

СК во взаимодействии с МВД и ФСБ России продолжает устанавливать причастных к убийству Стенина. "Также в рамках международного сотрудничества принимаются меры к получению копий документов от компетентных органов Украины, которые могут иметь значение для расследования", - добавила представитель СК.