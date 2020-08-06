В Армении начали сбор средств для оказания помощи Ливану

ЕРЕВАН, 6 августа. /ТАСС/. Общеармянский фонд "Армения" открыл специальный счет, на который будут перечисляться средства для помощи народу Ливана. Об этом в четверг в ходе заседания кабмина сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Хочу подчеркнуть, что общеармянский фонд "Армения" открыл специальный счет в Центральном банке для всех тех, которые хотят перечислить деньги для оказания помощи братскому Ливану. Правительство также отправит специальный борт с гуманитарной помощью, которая будет распределена и на государственном уровне и для нужд армянкой общины Ливана", - сказал он.

По словам Пашиняна, самолет с гуманитарным грузом отправится в Ливан в субботу. На его борту также вылетит спецпредставитель по делам диаспоры при аппарате премьер-министра Заре Синанян.

Ранее МИД Армении сообщил, что в результате взрыва в порту Бейрута погибли шесть этнических армян, в том числе один из лидеров партии "Катаиб" Назар Наджарян, около ста ранены. Представитель армянской общины в Ливане, бывший депутат парламента Сепу Калпакян в среду вечером сообщил армянскому порталу 24news.am, что количество погибших армян достигло 11.

Армянская община в Ливане образовалась в начале XX века после геноцида в Османской империи. В стране проживают около 200 тыс. армян.