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Взрыв в порту Бейрута

Взрыв в порту Бейрута усугубит ситуацию с продовольственной безопасностью в Ливане

Ливан импортирует почти 85% продуктов питания, отмечается в докладе, опубликованном на сайте Всемирной продовольственной программы ООН

ТАСС, 6 августа. Взрыв, прогремевший в порту Бейрута 4 августа, ухудшит ситуацию с обеспечением продовольственной безопасности в Ливане. Об этом говорится в докладе, опубликованном в четверг на сайте Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН).

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"Взрыв и разрушение порта усугубят мрачную экономическую ситуацию и положение с продовольственной безопасностью в Ливане. Страна уже переживала самый серьезный экономический кризис в своей истории, причем ситуацию осложняла пандемия COVID-19, - отмечается в документе. - Ливан импортирует почти 85% продуктов питания. Серьезный ущерб, который был нанесен порту Бейрута, приведет к тому, что цены на продовольствие станут недоступны для многих".

Специалисты, уточнили ТАСС в ВПП, в настоящий момент оценивают ситуацию и предстоящие трудности в области продовольственного обеспечения.

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ЛиванВзрыв в порту Бейрута
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