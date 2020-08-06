Взрыв в порту Бейрута усугубит ситуацию с продовольственной безопасностью в Ливане

ТАСС, 6 августа. Взрыв, прогремевший в порту Бейрута 4 августа, ухудшит ситуацию с обеспечением продовольственной безопасности в Ливане. Об этом говорится в докладе, опубликованном в четверг на сайте Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН).

"Взрыв и разрушение порта усугубят мрачную экономическую ситуацию и положение с продовольственной безопасностью в Ливане. Страна уже переживала самый серьезный экономический кризис в своей истории, причем ситуацию осложняла пандемия COVID-19, - отмечается в документе. - Ливан импортирует почти 85% продуктов питания. Серьезный ущерб, который был нанесен порту Бейрута, приведет к тому, что цены на продовольствие станут недоступны для многих".

Специалисты, уточнили ТАСС в ВПП, в настоящий момент оценивают ситуацию и предстоящие трудности в области продовольственного обеспечения.