В Пекине осудили призыв Помпео удалить из онлайн-магазинов США китайские приложения

ПЕКИН, 6 августа. /ТАСС/. Китай выступает решительно против призыва госсекретаря США Майкла Помпео удалить из онлайн-магазинов США китайские приложения. Как заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, это противоречит рыночным принципам и правилам международной торговли.

"Помпео и некоторые другие американские политики используют государственную власть для оказания давления на китайские технологические компании. Мы выступаем решительно против этого", - сказал он.

По его словам, действия американских политиков "не имеют под собой никакой фактической основы", несут в себе "лишь клевету и политические манипуляции" и "нацелены на поддержание монополии США в технологическом секторе". "Это противоречит рыночным принципам и правилам международной торговли, угрожает глобальным цепям поставок и безопасности промышленных цепочек", - указал дипломат.

"Мы призываем США исправить свои ошибки, создать нормальные условия для сотрудничества и содействовать образованию открытого, безопасного и свободного киберпространства", - резюмировал он.

Как заявил в среду госсекретарь США Майкл Помпео, китайские мобильные приложения якобы представляют серьезную опасность для персональных данных американцев и должны быть удалены из онлайн-магазинов США. По его словам, речь, в частности, идет о таких приложениях, как WeChat и TikTok.

3 августа президент США Дональд Трамп заявил, что американская корпорация Microsoft или другая компания из США должна заключить сделку по приобретению TikTok до 15 сентября, иначе работа соцсети будет запрещена на территории Соединенных Штатов. 31 июля президент сказал, что планирует запретить TikTok на территории США. До этого агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что президент собирается вынудить китайскую компанию ByteDance, владеющую социальной сетью, отказаться от доли в американском подразделении TikTok, чтобы компания не могла контролировать работу приложения в стране. Опасения администрации Соединенных Штатов в отношении соцсети связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.