Еврокомиссия выделила более €33 млн евро Ливану в связи с взрывом в Бейруте

БРЮССЕЛЬ, 6 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) предоставила более €33 млн Ливану для преодоления последствий взрыва в порту Бейрута. Об этом говорится в заявлении ЕК по итогам телефонного разговора главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с ливанским премьер-министром Хасаном Диабом.

"Еврокомиссия мобилизует более €33 млн на неотложные нужды, медицинскую поддержку и оборудование, а также защиту критически важной инфраструктуры [Бейрута]. Еврокомиссия рассмотрит вопрос о дальнейшей поддержке в зависимости от текущей оценки гуманитарных потребностей", - отмечается в нем.

Фон дер Ляйен "особо отметила возможность мобилизации экспертов и оборудования для оказания помощи в оценке масштабов ущерба и обращении с опасными химическими веществами". "Это может иметь важное значение не только для гражданских структур, но и для восстановления бейрутского порта", - говорится в заявлении.

Еврокомиссия также готова изучить вопрос о том, как "укрепить торговые отношения между ЕС и Ливаном в это сложное время, в частности в форме дальнейшего упрощения преференциальной торговли и таможенных [процедур]". "Председатель также предложила поддержку ЕС для проведения полной оценки потребностей в реконструкции города и восстановлении страны, а также содействие в дискуссиях с международными финансовыми институтами, которые могли бы помочь выделить дальнейшую экономическую помощь", - добавили в ЕК.