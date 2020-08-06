Макрон заявил, что Франция инициирует меры международной помощи после взрыва в Бейруте

БЕЙРУТ, 6 августа. /ТАСС/. Франция намерена инициировать программу международной поддержки населению Ливана после мощного взрыва в Бейруте, повлекшего за собой многочисленные жертвы и разрушения. Об этом в четверг сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон по прибытии в ливанскую столицу.

Что известно о взрыве в порту Бейрута

"Мы проведем переговоры, чтобы затем инициировать программу международной помощи народу Ливана, - сказал он. - Помощь населению - это главный приоритет".

Представители Елисейского дворца сообщили ТАС, что Макрон прибыл в Бейрут с экстренным визитом для встречи с ливанским руководством.

Как уточняется, французский лидер вышел из самолета в медицинской маске в соответствии с ограничениями на период пандемии коронавируса. Макрон проведет встречи с президентом Ливана Мишелем Ауном и премьер-министром республики Хасаном Диабом. Речь пойдет о мерах помощи стране после мощного взрыва в порту города, который повлек за собой многочисленные жертвы и разрушения.