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Взрыв в порту Бейрута

Макрон заявил, что Франция инициирует меры международной помощи после взрыва в Бейруте

Президент Франции прибыл в Бейрут с экстренным визитом для встречи с ливанским руководством

БЕЙРУТ, 6 августа. /ТАСС/. Франция намерена инициировать программу международной поддержки населению Ливана после мощного взрыва в Бейруте, повлекшего за собой многочисленные жертвы и разрушения. Об этом в четверг сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон по прибытии в ливанскую столицу.

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"Мы проведем переговоры, чтобы затем инициировать программу международной помощи народу Ливана, - сказал он. - Помощь населению - это главный приоритет".

Представители Елисейского дворца сообщили ТАС, что Макрон прибыл в Бейрут с экстренным визитом для встречи с ливанским руководством. 

Как уточняется, французский лидер вышел из самолета в медицинской маске в соответствии с ограничениями на период пандемии коронавируса. Макрон проведет встречи с президентом Ливана Мишелем Ауном и премьер-министром республики Хасаном Диабом. Речь пойдет о мерах помощи стране после мощного взрыва в порту города, который повлек за собой многочисленные жертвы и разрушения.

Теги
ЛиванФранцияМакрон, ЭмманюэльВзрыв в порту Бейрута
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