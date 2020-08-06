В Грузии заявили, что взорвавшуюся в Бейруте селитру вывозили, соблюдая меры безопасности

ТБИЛИСИ, 6 августа. /ТАСС/. Аммиачная селитра, которая во вторник взорвалась в порту Бейрута, была загружена на корабль в порту Батуми и отправлена с соблюдением всех мер безопасности. Об этом в четверг на брифинге после заседания правительства заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

"Если этот продукт [аммиачная селитра] не хранить в специальных условиях и с использованием специальных технологий, можно получить довольно плачевный результат. В одном из наших портов в 2013 году эту продукцию загрузили на корабль и отправили с соблюдением всех мер безопасности. Я это говорю потому, что наша морская администрация, порты не раз получали высшие оценки, касающиеся соблюдения мер безопасности, в том числе и со стороны соответствующих структур США", - сказала Турнава, еще раз подчеркнув, что экспортер никак не может отвечать за безопасную перевозку и хранение продукта.

Мощный взрыв произошел во вторник в районе морского порта Бейрута, поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По последним данным, погибли 137 человек, около 5 тыс. пострадали.

Позже стало известно, что взорвалась аммиачная селитра. Этот груз массой 2 700 тонн был вывезен из порта Батуми молдавским судном Rhosus. Он предназначался для Мозамбика, однако был конфискован ливанскими властями и хранился в порту Бейрута.