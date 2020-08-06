Суд Киева в рамках дела о контрабанде отменил арест коллекции картин Порошенко

КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд отменил арест 42 картин всемирно известных художников, являющихся вещественными доказательствами в деле о контрабанде полотен, фигурантом которого является экс-президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщило в четверг агентство "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.

"Киевский апелляционный суд отменил арест коллекции картин бывшего президента [Украины] Петра Порошенко", - отмечает агентство. Согласно ему, суд удовлетворил жалобу стороны защиты, которая аргументировала необходимость отмены ареста картин тем, что в деле против Порошенко нет обоснованного обвинения в совершении бывшим главой правительства преступления.

Кроме этого, судьи посчитали, что инициатором ходатайства не была доказана законность ареста картин.

26 мая Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало Порошенко на допрос в рамках дела о "перемещении через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из картин всемирно известных художников". В списке указаны полотна Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Василия Сурикова, Ильи Глазунова, Исаака Левитана, Александра Бенуа, Юлия Клевера, Константина Коровина и других. Порошенко на допрос не явился, а вместо этого открыл выставку своих картин, фигурирующих в деле, в музее имени Ивана Гончара. Он заявил, что законно приобрел полотна. В тот же день сотрудники ГБР изъяли документы на ввоз картин. Позднее бюро арестовало 42 полотна из коллекции экс-президента страны.

В дальнейшем защита Порошенко подала апелляцию на арест полотен. Кроме этого, в суд был подан иск на генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову с обвинениями ее в бездействии по делу о контрабанде картин.