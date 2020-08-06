Лукашенко: среди задержанных перед выборами в Белоруссии есть люди с паспортами США

МИНСК, 6 августа. /ТАСС/. В Белоруссии уже задержано немало людей, которые ставили перед собой целью дестабилизировать обстановку в стране, при этом, речь идет далеко не только о членах ЧВК. Об этом заявил в четверг глава государства Александр Лукашенко на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании. По его словам, среди задержанных есть люди с паспортами США, связанные с Госдепартаментом.

"Известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки, до чудес иногда доходит, - приводит его слова агентство БелТА. - Средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе, но со штыками наперевес их защищают российские руководители".

Лукашенко заявил, что накануне выборов страна должна быть готова к любым провокациям на фоне развернутой против нее гибридной войны, хотя он и не может сказать, кто ее начал. "Мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно "любят", - сказал он. - Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны. Что мы, кстати, и делаем".



В Белоруссии президентские выборы пройдут 9 августа, досрочное голосование началось 4 августа. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек, в том числе действующий президент Александр Лукашенко.