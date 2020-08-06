Минюст Украины объявил о распродаже следственных изоляторов в Киеве, Львове и Одессе

КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Министерство юстиции Украины планирует продать следственные изоляторы в Киеве, Львове и Одессе. Об этом заявил в четверг на брифинге министр юстиции Денис Малюська.

"У нас есть 20 следственных изоляторов, которые расположены в центре городов. Речь идет о Киеве, Львове, об Одессе и Ивано-Франковске. Все эти следственные изоляторы являются устаревшими. Все они не могут выполнять свои функции <...> Нам нет смысла содержать эти учреждения в центре городов", - рассказал министр.

По его словам, сейчас большая часть тюрем в замороженном состоянии, их не используют, что также связано "с уменьшением количества заключенных".

При этом в Facebook Малюська рассказал о планах министерства относительно проведения "большой распродажи тюрем". "Мы начинаем большую распродажу тюрем! Это маленький шаг для одного министерства, но гигантский скачок для человечества! Скорее всего, тюрьмы утратят свое целевое назначение и будут уничтожены. Ключевая ценность этих объектов для инвесторов - возможность получить большие земельные участки с уже подведенными инженерными сетями. Что вырастет на их месте - заводы, жилые комплексы, ТРЦ - это уже не к нам, а к будущим владельцам и органам местного самоуправления, которые утверждают генпланы и выдают градостроительные условия и ограничения", - отметил Малюська.

По его словам, о датах аукционов будет сообщено отдельно.

В кабинете министров уже разработали законопроект о частных следственных изоляторах.