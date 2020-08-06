СМИ: Минэнерго ФРГ удалось сплотить ряды критиков санкций США против Nord Stream 2

БЕРЛИН, 6 августа. /ТАСС/. Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер смог убедить противников реализации "Северного потока - 2" в рядах своей партии Христианско-демократический союз (ХДС) в недопустимости санкций США против проекта. Об этом в четверг пишет газета Berliner Zeitung .

Издание отметило, что до того, как президент США Дональд Трамп стал грозить мерами в отношении компаний, участвующих в строительстве трубопровода, в ХДС гораздо в большей степени подвергали критике проект и вообще тесное сотрудничество между Россией и Германией в энергетической сфере. К известным скептиками, например, относился депутат Бундестага, член парламентского комитета во внешним делам Родерих Кизеветтер.

Сейчас же он подвергает критике, прежде всего, действия Вашингтона. В интервью Berliner Zeitung он признал, что "никогда не относился к политическим сторонникам трубопровода". "Однако я не могу понять, какую угрозу "Северный поток - 2" представляет для национальной безопасности США", - подчеркнул немецкий депутат.

"Санкции США против "Северного потока - 2" скорее несовместимы с действующим международным правом. Мы не должны забывать, что трубопровод завершен на 94% и дополнительно на севере Германии строятся терминалы, куда может поступать сжиженный природный газ из США", - сказал Кизеветтер. Он напомнил, что США, например, ежегодно импортируют около 160 млн баррелей российской нефти и, "таким образом, вносят значительный вклад в критикуемое самими же США финансирование России". В этой связи, по его словам, американской администрации следует посоветовать отказаться от санкций, обусловленных предвыборной борьбой.

"Северный поток" и санкции США

4 июня республиканцы внесли на рассмотрение Сената Конгресса законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2". Как отмечала пресс-служба одного из авторов инициативы, документ "уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы" и направлен на то, чтобы помешать завершению строительства газопровода. В Германии подвергли резкой критике планы расширения санкций против проекта. Ранее госсекретарь Майкл Помпео сообщил журналистам, что американское внешнеполитическое ведомство включит "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" в проекты, подпадающие под действие закона CAATSA.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.

Закон CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") был принят в США в 2017 году. Он предусматривает применение правительством США ограничительных мер в отношении тех государств, которые заключают с Россией крупные контракты на закупку у нее оружия и военной техники.