Тихановская отменила предвыборный митинг в Минске

МИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отменила намеченный на вечер четверга митинг в парке Дружбы народов в Минске, но намерена посетить выставку в Киевском сквере неподалеку примерно в то же время. Об этом говорится в распространенном сообщении предвыборного штаба кандидата.

"На электронную почту Светланы Тихановской пришло уведомление о празднике железнодорожных войск в парке Дружбы народов. Нам не дают провести митинги ни на одной площадке Минска так же, как в Слуцке и Солигорске, - отмечается в сообщении. - Это абсолютно незаконные действия властей, мы обжаловали это решение в Генеральную прокуратуру, ЦИК и Мингорисполком, но мы не будем провоцировать людей".

В штабе при этом добавили, что Светлана Тихановская в 19:00 намеревается посетить праздник под названием "День открытых дверей учреждений дополнительного образования", который городские власти организуют в Киевском сквере.