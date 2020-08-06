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Глава МИД Германии 11 августа почтит память жертв блокады Ленинграда

Хайко Маас посетит Москву и Санкт-Петербург

БЕРЛИН, 6 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас посетит 11 августа с однодневным рабочим визитом Россию, в частности Москву, где проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, и Санкт-Петербург. Об этом сообщила в четверг пресс-служба МИД Германии.

"По прибытии в Москву глава МИД Маас встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым", - отметили в ведомстве. По итогам переговоров запланирована совместная пресс-конференция.

"Затем глава МИД отправится в Санкт-Петербург. Часть программы будет посвящена памяти жертв германской блокады Ленинграда во время Второй мировой войны", - сообщили в МИД ФРГ. Там напомнили, что в январе 2019 года Маас и Лавров достигли соглашения о помощи правительства ФРГ ныне здравствующим блокадникам, "реализация которого уже началась".

Вечером 11 августа германский министр вернется в Берлин.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев ранее в четверг сообщил, что Лавров и Маас обсудят на встрече ситуацию на Украине, в Сирии, Ливии и обстановку вокруг иранской ядерной сделки. Переговоры запланированы на первую половину дня.

Теги
ГерманияРоссияМаас, Хайко
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