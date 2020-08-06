Правозащитники заявили, что Киев мешает узникам тайных тюрем СБУ добиться справедливости

ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Украинские власти препятствуют попыткам бывших узников тайных тюрем Службы безопасности Украины (СБУ) добиться справедливости. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном в четверг правозащитными организациями Amnesty International и Human Rights Watch по случаю четвертой годовщины публикации доклада "Вас не существует" о тайных тюрьмах СБУ.

"В августе 2016 года наши организации совместно передали подробную информацию [о фактах похищений, или так называемых насильственных исчезновений, людей и пытках] следственным органам в Киеве, а также дополнительные подробности по отдельным таким случаям. Среди прочего были сведения, предоставленные одним из бывших узников тайной тюрьмы СБУ, рассказавшим о том, как он был похищен, подвергался пыткам и жестокому обращению и оставался тайно задержан больше года. Впоследствии о своем опыте рассказали и другие узники. Однако с тех пор попытки жертв добиться справедливости наталкивались на открытое или непрямое противодействие. К примеру, обвинительные органы пытались полностью закрыть одно из дел, изменив правовой статус главного свидетеля с "жертвы" на "свидетеля", а затем неохотно пересмотрели это решение", - говорится в документе.

Как отмечают правозащитники, до сих пор ни одна из жертв таких похищений не добилась возмещения ущерба, и ни одно лицо, подозреваемое в причастности к этой практике, не было привлечено к ответственности.

Политика отрицания

"В то время как бывшие заключенные тайных тюрем Службы безопасности Украины (СБУ) все еще ждут установления истины, восстановления справедливости и возмещения ущерба, спецслужба продолжает отрицать достоверно установленные факты и называть "российской пропагандой" обвинения в свой адрес, которые она предпочитает не признавать. У СБУ новый директор, но, к сожалению, он продолжает политику публичного отрицания. Пока все подозреваемые в совершении уголовных преступлений не будут выявлены и преданы правосудию в ходе справедливого судебного разбирательства, сохраняющаяся безнаказанность означает, что права гражданских лиц по обе стороны конфликта будут по-прежнему нарушаться", - заявила директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

Правозащитники указывают, что не располагают информацией об использовании тайных тюрем СБУ после 2016 года. При этом отмечается, что наблюдатели ООН сообщают об произвольных краткосрочных задержаниях, по-прежнему осуществляемых СБУ. В своем заявлении Amnesty International и Human Rights Watch также указывают на сохраняющуюся проблему так называемых насильственных исчезновений людей и иных нарушений прав человека на территории ДНР и ЛНР.

"Обе стороны вооруженного конфликта на востоке Украины должны предпринять шаги для устранения серьезных нарушений прав человека, совершаемых на территориях, находящихся под их контролем. Украинцы заслуживают не меньшего, чем всеобъемлющего правосудия в связи с этими злоупотреблениями, что означает установление истины и возмещение ущерба потерпевшим и судебное преследование в рамках справедливого судебного разбирательства для подозреваемых в уголовной ответственности", - заявила Стразерс.