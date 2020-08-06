Глава МВД Ливана заявил, что покинет пост, если не найдут виновных во взрыве в Бейруте

БЕЙРУТ, 6 августа. /ТАСС/. Министр внутренних дел Ливана Мухаммед Фахми намерен уйти в отставку, если в ходе расследования обстоятельств взрыва в Бейруте не будут найдены виновные. Об этом министр заявил в четверг телеканалу Al-Hadath .

"Я намерен дождаться результатов расследования, и если не будут определены конкретные лица, которые несут ответственность [за взрыв], то я уйду в отставку", - приводит телеканал слова министра.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли 137 человек, пострадали около 5 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами еще шесть лет назад.