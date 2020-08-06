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Взрыв в порту Бейрута

Президент Ливана подтвердил готовность к проведению реформ в стране

Мишель Аун также выразил благодарность Франции за солидарность и помощь в преодолении последствий взрыва в Бейруте

БЕЙРУТ, 6 августа. /ТАСС/. Президент Ливана Мишель Аун на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном подтвердил намерение продолжить курс на реформирование страны. Об этом сообщила в четверг канцелярия главы ливанского государства.

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"Ливанская сторона подтвердила намерение следовать по пути проведения реформ в политической, экономической и финансовой сферах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Аун также выразил благодарность Макрону и всему французскому народу за солидарность и помощь в преодолении последствий взрыва в Бейруте.

Французский лидер прибыл в четверг в Бейрут с экстренным визитом для встречи с ливанским руководством. По итогам переговоров с руководством страны он сообщил, что призвал их к проведению в Ливане реформ для борьбы с коррупцией и обеспечения транспарентности в экономической сфере. Макрон стал первым из западных лидеров, посетивших Ливан после трагедии.

Теги
ЛиванФранцияАун, МишельМакрон, ЭмманюэльВзрыв в порту Бейрута
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