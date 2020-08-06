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Пандемия COVID-19
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Трамп заявил, что вакцина от коронавируса может появиться к выборам в США

ТАСС, 6 августа. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что вакцина от коронавируса может быть готова к 3 ноября - ко дню выборов главы государства. Как передает агентство Reuters, соответствующее заявление Трамп сделал в радиоэфире.

На вопрос журналиста Джеральдо Риверы о сроках создания вакцины, Трамп ответил: "Раньше, чем в конце года, возможно, намного раньше".

Радиоведущий спросил, произойдет ли это раньше 3 ноября. "Я думаю, что в отдельных случаях это возможно раньше, но примерно в это время", - заявил американский лидер.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия COVID-19
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