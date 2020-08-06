Трамп обяжет федеральные ведомства закупать ряд лекарств только у производителей из США

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп подпишет указ, которым обяжет правительственные ведомства США закупать некоторые виды лекарств исключительно у американских производителей, а не из-за рубежа. Об этом сообщил в четверг в эфире телекомпании CBS глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

"Президент намерен подписать исполнительный указ, который касается одной из наших самых насущных проблем, связанных с этой пандемией. Если мы что-то и узнали из этой пандемии, так это то, что опасно зависимы от остального мира в вопросе фармацевтических, медицинских поставок, поставок оборудования", - заявил Наварро. "Что делает этот исполнительный указ, он [обязывает] такие наши правительственные ведомства, как Пентагон, Минздрав и министерство по делам ветеранов, покупать американское, он убирает некоторые законодательные барьеры", - отметил Наварро. По его словам, данная мера также поможет "не допускать повышения цен на лекарства".

Как поясняет газета USA Today, указ обяжет правительство США разработать список основных и крайне необходимых медикаментов и покупать их, а также другие медицинские принадлежности только у американских производителей. По данным издания, документ будет подписан Трампом в четверг во время поездки в штат Огайо.

Около 72% состава фармацевтической продукции, которая продается в США, производится в других государствах, включая Китай. В Белом доме категорически против такого положения и считают необходимым выпускать определенные категории лекарств в Соединенных Штатах, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации, как с пандемией, не оказаться в зависимости от других стран.