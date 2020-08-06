Ливан после взрыва. Страна оказалась на грани политического и экономического кризиса

ТАСС, 6 августа. Взрыв в порту Бейрута поставил страну фактически на грань экономической катастрофы. Ливан не располагает достаточными финансовыми возможностями для того, чтобы справиться с его последствиями, констатировал министр экономики и торговли страны Рауль Нехме.

Взрывом был разрушен ключевой объект инфраструктуры, обслуживавший импорт. По данным ООН, Бейрут импортирует 85% продовольствия, а ущерб, нанесенный порту, приведет к тому, что цены на продовольствие станут недоступны для многих ливанцев.

Нынешняя ситуация может также привести к политическом кризису в стране, потому что, по мнению оппозиции, трагедия в бейрутском порту продемонстрировала халатное отношение властей к вопросам обеспечения безопасности. Представители оппозиции настаивают, что это происшествие должна расследовать международная комиссия. При этом ливанские власти намерены расследовать трагедию самостоятельно.

При этом в Ливан продолжают прибывать спасательные отряды и гуманитарная помощь из разных стран мира. В Бейруте уже работают спасатели и медики из России, Франции, Греции и других государств.

Ливан также посетил президент Франции Эмманюэль Макрон, заявивший о намерении Парижа инициировать программу международной поддержки населению Ливана. Французский лидер сообщил, что в беседах с представителями ливанского руководства подчеркнет необходимость проведения реформ в стране, в том числе для усиления борьбы с коррупцией.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута произошел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Согласно последним данным, погибли 137 человек, пострадали около 5 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами еще шесть лет назад.

Экономический кризис

Рауль Нехме попросил помощи международного сообщества, так как причиненный взрывом ущерб оценивается в миллиарды долларов, но для оценки всего нанесенного урона еще потребуется время. Министр указал, что "единственным решением для Ливана является сотрудничество с Международным валютным фондом".

Однако, по мнению экспертов, начало масштабных восстановительных и строительных работ вряд ли поспособствует перезапуску всей экономики Ливана. Это, по мнению газеты The Wall Street Journal, связано с ориентацией экономики Ливана на импорт, в том числе строительных материалов.