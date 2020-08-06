Ливан после взрыва. Страна оказалась на грани политического и экономического кризиса

ТАСС, 6 августа. Взрыв в порту Бейрута поставил страну фактически на грань экономической катастрофы. Ливан не располагает достаточными финансовыми возможностями для того, чтобы справиться с его последствиями, констатировал министр экономики и торговли страны Рауль Нехме.
Взрывом был разрушен ключевой объект инфраструктуры, обслуживавший импорт. По данным ООН, Бейрут импортирует 85% продовольствия, а ущерб, нанесенный порту, приведет к тому, что цены на продовольствие станут недоступны для многих ливанцев.
Нынешняя ситуация может также привести к политическом кризису в стране, потому что, по мнению оппозиции, трагедия в бейрутском порту продемонстрировала халатное отношение властей к вопросам обеспечения безопасности. Представители оппозиции настаивают, что это происшествие должна расследовать международная комиссия. При этом ливанские власти намерены расследовать трагедию самостоятельно.
При этом в Ливан продолжают прибывать спасательные отряды и гуманитарная помощь из разных стран мира. В Бейруте уже работают спасатели и медики из России, Франции, Греции и других государств.
Ливан также посетил президент Франции Эмманюэль Макрон, заявивший о намерении Парижа инициировать программу международной поддержки населению Ливана. Французский лидер сообщил, что в беседах с представителями ливанского руководства подчеркнет необходимость проведения реформ в стране, в том числе для усиления борьбы с коррупцией.
Мощный взрыв на складе в порту Бейрута произошел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Согласно последним данным, погибли 137 человек, пострадали около 5 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами еще шесть лет назад.
Экономический кризис
Рауль Нехме попросил помощи международного сообщества, так как причиненный взрывом ущерб оценивается в миллиарды долларов, но для оценки всего нанесенного урона еще потребуется время. Министр указал, что "единственным решением для Ливана является сотрудничество с Международным валютным фондом".
Однако, по мнению экспертов, начало масштабных восстановительных и строительных работ вряд ли поспособствует перезапуску всей экономики Ливана. Это, по мнению газеты The Wall Street Journal, связано с ориентацией экономики Ливана на импорт, в том числе строительных материалов.
- Еврокомиссия выделила более €33 млн евро Ливану в связи с взрывом в Бейруте
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Готовность оказать экономическую помощь Ливану выразила Европейская комиссия, предоставившая стране более €33 млн. В заявлении ЕК по итогам телефонного разговора главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с ливанским премьер-министром Хасаном Диабом отмечается, что эти средства пойдут "на неотложные нужды, медицинскую поддержку и оборудование, а также защиту критически важной инфраструктуры".
Еврокомиссия также готова изучить вопрос о том, как укрепить торговые отношения между ЕС и Ливаном, в частности в форме дальнейшего упрощения преференциальной торговли и таможенных процедур.
В свою очередь прибывший в Ливан президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "Франция наметит дополнительные меры поддержки по итогам встреч с представителями ливанского руководства, гражданского общества и командами спасателей, работающими в порту".
Политический кризис
Оппозиция заявила о недоверии правительству и потребовала создания международной комиссии по расследованию этого происшествия.
Президент Франции, посетивший пострадавшие от взрыва районы, пообещал жителям Бейрута, выкрикивавшим антиправительственные лозунги и требовавшим реформ и ухода в отставку правительства, что Ливан не останется в одиночестве в постигшей его трагедии. Затронув тему продолжающегося кризиса в Ливане и острого противостояния между правительством и оппозицией, Макрон сообщил, что "предложит лидерам Ливана заключить новую политическую сделку". Ранее он встретился с президентом Ливана Мишелем Ауном.
По мнению европейских экспертов, нынешняя обстановка в Ливане может представлять опасность для Европы и, в частности, Германии, где находятся более 1 млн сирийских беженцев. В настоящее время на территории Ливана пребывают порядка 1,5 млн сирийских беженцев, которые, по мнению немецкой газеты Die Welt, могут из-за ухудшения ситуации на ливанской территории отправиться в Европу.
Руководитель филиала немецкого Фонда имени Генриха Бёлля в Бейруте Йоахим Пауль отметил, что "взрыв произошел в крайне сложное для Ливана время". Страна переживает острый экономический и финансовый кризис, доля бедных в Ливане в течение всего лишь нескольких месяцев выросла с 30 до 50%, констатировал он. "Независимо от истинных причин взрыва, трагедия заставляет население сильнее прочувствовать отсутствие ответственных государственных структур в Ливане", - отметил, в свою очередь, востоковед Даниэль Герлах.
Помощь
Международное сообщество уже оказывает Ливану помощь. Так, в Бейрут прибыл очередной самолет Ил-76 МЧС России. Российские спасатели уже приступили к работе. Для обследования завалов задействованы шесть кинологических расчетов отряда "Центроспас", в оказании помощи пострадавшим и разборе завалов примут участие более 120 сотрудников МЧС - спасатели, врачи, психологи.
В Бейруте развернут мобильный госпиталь МЧС России. Там работают самые опытные врачи отряда "Центроспас", которые неоднократно спасали жизни в полевых условиях пострадавшим от катастроф, стихийных бедствий и вооруженных конфликтов. Он располагает реанимационным, операционными, консультационно-диагностическими блоками, а также блоками УЗИ, рентгеновским кабинетом, кабинетом ЭКГ и лабораторией крови.
Франция направила на помощь ливанским властям 70 специалистов и 20 тонн груза. В Ливан прибыла первая команда спасателей из ФРГ. В ее состав входят около 50 человек, в числе которых врачи и специалисты по обращению с опасными веществами. Власти Германии предложили Ливану помощь своих вооруженных сил - обсуждается развертывание в Бейруте мобильного санитарного пункта ВС ФРГ.
Швейцария направила в Ливан группу специалистов по инфраструктуре, логистике и телекоммуникациям для оказания ливанским властям помощи в оценке ситуации после взрыва. Помощь поступает и от других стран и международных организаций.