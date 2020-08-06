Эксперты считают, что с июня в Японии распространяется штамм коронавируса из ЕС

ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Группа экспертов японского Минздрава считает, что сейчас в Японии распространяется в основном штамм коронавируса, завезенный из Европы и впоследствии мутировавший. Об этом сообщило в четверг агентство Kyodo .

Как отмечается в сообщении, речь идет о штамме G, который также был зафиксирован в США. В Японию он попал в марте. До этого в стране преобладал штамм S, который первоначально был обнаружен в Азии.

Считается, что штамм G более заразный, что подтверждает статистика. Только за июль число случаев заражения в Японии выросло в два раза - с 20 до 40 тыс., хотя впервые коронавирус попал в страну еще в середине января из Китая.

Тем не менее большинство новых пациентов - это молодые люди, переносящие болезнь в легкой форме или без симптомов. В связи с этим количество летальных исходов в стране за последний месяц возросло незначительно - с 990 до почти 1050.

Общее число инфицированных на территории Японии, по последним данным, приблизилось к 45 тыс., 1 048 человек умерли.