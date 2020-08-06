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Лукашенко назвал Путина своим старшим братом

Президент Белоруссии признал, что у него с российским лидером есть определенное напряжение, потому что оба сильные личности

КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в программе украинского журналиста Дмитрия Гордона назвал президента России Владимира Путина своим старшим братом.

"Я считаю Владимира Владимировича своим старшим братом, искренне считаю своим братом. Но не в том плане, что ты старший, а мы тут никакие младшие. Нет. Ты действительно по возрасту и по [политическому] весу старший брат <...> Старший брат должен помочь, поддержать, подсказать. Не подножку подставить, а поддержать", - сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии также признал, что у него в отношениях с Путиным есть определенное напряжение. "Да, у нас есть определенное напряжение, потому что мы оба сильные личности, извините за нескромность", - заметил Лукашенко.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
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