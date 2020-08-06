СМИ: в Нигерии вооруженные люди атаковали три деревни и убили более 20 жителей

ПРЕТОРИЯ, 6 августа. /ТАСС/. Более двадцати человек убиты за последние сутки в трех деревнях на севере Нигерии в межобщинных столкновениях. Об этом сообщила в четверг нигерийская газета Daily Post.

"Нападения были совершены в минувшую среду на юге штата Кадуна, - заявил Элиас Манза, глава округа Занго-Катаф. - Вооруженные люди ворвались в три деревни и открыли беспорядочную стрельбу. Наряду с убитыми есть раненые". По его словам, нападавшие принадлежат к кочевому народу фулани.

Элиас Манза отметил, что сожжены несколько домов, многие жители бежали в соседние деревни, опасаясь повторных нападений.

Конфликт между кочевниками народа фулани и земледельцами обострился в нигерийском штате Кадуна с наступлением 2020 года. За этот период в межобщинных столкновениях погибли около 300 человек, разрушены почти 50 деревень, 30 тыс. человек стали беженцами. Правительство штата обратилось к федеральным властям Нигерии с просьбой оказать помощь для прекращения насилия.

В основе этого межобщинного противостояния в штате Кадуна лежат давние споры о правах на земельные участки и доступе к водным ресурсам. Эти споры сопровождаются насилием и выливаются в вооруженные столкновения.