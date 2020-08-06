Турция не признает соглашение между Египтом и Грецией о демаркации морских границ

АНКАРА, 6 августа. /ТАСС/. Турция не признает подписанное Египтом и Грецией соглашение о демаркации морских границ и установлении исключительной экономической зоны. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД республики.

"Между Грецией и Египтом не существует морской границы, - утверждается в коммюнике. - Соглашение о так называемой демаркации морских границ, которое было подписано сегодня, для нас недействительно <...> Оговоренная в соглашении территория находится на турецком континентальном шельфе, о чем было сообщено ООН".