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Лукашенко считает события 2014 года на Украине государственным переворотом

По словам президента Белоруссии, он первым из лидеров СНГ предложил дать оценку тем событиям

КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот.

"Я считал и сейчас считаю, что у вас тогда произошел государственный переворот. Это было незаконно", - сказал он в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

По словам Лукашенко, он первым из лидеров СНГ предложил дать оценку тем событиям на Украине. "Я говорю, хорошо, давайте запишем прямо с точки зрения Конституции Украины, что это было, и мы дали оценку этой ситуации", - отметил он.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраина
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