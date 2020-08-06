Лукашенко считает события 2014 года на Украине государственным переворотом

КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот.

"Я считал и сейчас считаю, что у вас тогда произошел государственный переворот. Это было незаконно", - сказал он в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

По словам Лукашенко, он первым из лидеров СНГ предложил дать оценку тем событиям на Украине. "Я говорю, хорошо, давайте запишем прямо с точки зрения Конституции Украины, что это было, и мы дали оценку этой ситуации", - отметил он.