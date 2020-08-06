Администрация Трампа через суды будет добиваться запрета на голосования по почте

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа будет обращаться в суды всех уровней для того, чтобы не допустить голосования по почте на предстоящих 3 ноября всеобщих выборах. Об этом заявил в четверг в интервью телекомпании CBN вице-президент США Майкл Пенс.

"Мы намерены отстаивать принцип "один избиратель - один голос", - сказал он. - Мы намерены выступать против всеобщего голосования по почте, хотя и поощряем, и уважаем давнюю традицию голосования по открепительным талонам, и мы одержим победу в этой борьбе. Я уверен в этом, и мы будем обращаться в суды всех уровней". Он сравнил голосование по почте с ситуацией, когда "кто-то является на избирательный участок с пачкой бюллетеней, неизвестно от кого полученных, и вываливает их на стол".

Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме заявил, что имеет право издать исполнительный указ, ограничивающий голосование на президентских выборах по почте, но пока не будет это делать. Он выразил сомнение в том, что почтовые службы США готовы к обработке отправлений при подобном способе голосования. Он уже неоднократно критиковал идею голосования по почте из-за непрозрачности данной процедуры и чрезмерно длительного подсчета бюллетеней при таком сценарии. Со своей стороны, представители Демократической партии считают, что в условиях пандемии коронавируса подобный вариант голосования - единственная возможность принять участие в выборах без риска заразиться на избирательных участках.