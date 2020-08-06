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Лукашенко: НАТО угрожала санкциями, если Белоруссия признает Южную Осетию

НАТО угрожала санкциями, если Белоруссия признает Южную Осетию - Лукашенко.

Лукашенко заявил, что никогда никуда не сбежит из Белоруссии
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