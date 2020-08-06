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Задержание россиян в Белоруссии

Украина запросит у Белоруссии выдачу 28 задержанных в республике

Вопрос обсуждался во время телефонного разговора между генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой и ее белорусским коллегой Александром Конюком
Здание Генеральной прокуратуры Украины Артем Геодакян/ТАСC
Описание
Здание Генеральной прокуратуры Украины
© Артем Геодакян/ТАСC

КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины сообщил, что Киев готовит официальный запрос в адрес Минска о выдаче 28 граждан, ранее задержанных на белорусской территории.

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Как отметили в офисе, этот вопрос обсуждался во время телефонного разговора между генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой и ее белорусским коллегой Александром Конюком.

"Ирина Венедиктова подтвердила белорусскому коллеге намерение офиса генерального прокурора запросить выдачу 28 человек, среди которых 9 украинцев, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами Белоруссии", - говорится в сообщении ведомства.

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