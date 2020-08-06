Лукашенко заявил, что никогда никуда не сбежит из Белоруссии

КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не собирается бежать из своей страны, так как считает это неправильным и у него нет денег. Об этом в четверг он заявил в программе украинского журналиста Дмитрия Гордона.

"Есть досужие разговоры о том, что Лукашенко придется сбежать. Лукашенко никогда никуда не побежит. И мои дети никуда не побегут. Это моя особенность", - сказал он.

"Бегут те, у кого карманы набиты. <...> У меня нет денег, чтобы сбежать", - подчеркнул президент. "Это моя земля. И я не побегу. И люди должны знать, что я не побегу", - добавил он.