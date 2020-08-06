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Министр обороны Китая призвал США прекратить опасные действия во избежание эскалации

Вэй Фэнхэ выразил принципиальную позицию Китая по таким вопросам, как клевета США в адрес КНР по вопросам Южно-Китайского моря и Тайваня

ПЕКИН, 6 августа. /ТАСС/. Министр обороны, член Госсовета КНР Вэй Фэнхэ в состоявшемся в четверг телефонном разговоре со своим американским коллегой Марком Эспером призвал США прекратить рискованные действия для предотвращения эскалации в регионе.

Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Как отмечает телеканал, Вэй Фэнхэ выразил принципиальную позицию Китая по таким вопросам, как клевета США в адрес КНР по вопросам Южно-Китайского моря и Тайваня, потребовал от американской стороны прекратить допускать ошибочные действия и высказывания, усилить меры по контролю и предотвращению опасных ситуаций в море, а также избегать рискованных действий, которые могут привести к эскалации ситуации, для поддержания мира и стабильности в регионе.

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