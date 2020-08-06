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Лукашенко не считает Россию "страной-агрессором"

Президент Белоруссии заявил, что не видит угрозы в наличии российских баз на территории республики

КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии заявил, что не считает Россию "страной-агрессором".

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"Мы не скажем "ты агрессор". У меня роль другая - я хочу, чтобы мы втроем (Россия, Украина, Белоруссия - прим. ТАСС) по-братски сели и решили. Донбасс - пятое колесо в телеге и России абсолютно не нужен. Не очень-то, наверно, он нужен и Украине", - сказал Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. 

Он заявил, что не видит угрозы в наличии российских баз на территории Белоруссии. "Нет [не боюсь]. Во-первых, надо понимать, какие это базы. Это базы, где работает полтора человека россиян, остальные белорусы. Это база дальнего слежения и обнаружения за горизонтом пуска ракет и [база] связи с подводными лодками в Атлантике. Там технари сидят фактически. <...> Там нет, кроме стрелкового, оружия. Там наши люди сидят с советских времен", - сказал Лукашенко.

 

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
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