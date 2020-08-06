В США призвали вернуть санкции против Белоруссии при фальсификации итогов выборов

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Американская администрация должна восстановить санкции в отношении Белоруссии, если итоги запланированных на 9 августа президентских выборов в республике будут фальсифицированы.

Такое мнение высказал в четверг в Twitter старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси).

"В эти выходные мир должен следить за выборами в Белоруссии. Если [белорусский] президент [Александр] Лукашенко украдет победу на выборах или примет жесткие меры против оппозиции, США должны быть готовы к возобновлению санкций в соответствии с принципами, изложенными в "Акте о демократии в Белоруссии", - считает законодатель.

Отвечая на вопросы Менендеса на слушаниях в его комитете 5 августа, кандидат на должность посла США в Минске Джули Фишер назвала приостановку действия ряда американских санкций против Белоруссии важным инструментом в двусторонних отношениях. Она добавила, что к рестрикциям необходимо относиться весьма серьезно.

Резолюция Сената

Накануне вечером Сенат единогласно одобрил резолюцию с призывом к белорусским властям "провести 9 августа 2020 года свободные, честные и прозрачные президентские выборы в Белоруссии, включая обеспечение беспрепятственного участия [в них] всех кандидатов в президенты". В рамках инициативы американские сенаторы осудили "политически мотивированные аресты и тюремное заключение оппозиционных кандидатов", включая известного белорусского оппозиционера Николая Статкевича, бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, Сергея Тихановского. Законодатели призвали немедленно освободить их, а также обеспечить их участие в выборах. Они осудили "произвольный отказ ЦИК Белоруссии в регистрации большинства потенциальных кандидатов".

"Сенат <...> осуждает разгон и произвольные аресты властями Белоруссии мирных демонстрантов, членов оппозиционных партий, правозащитников и независимых СМИ", - отмечается в документе.

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.

Шестые за годы независимости выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа. И в шестой раз свою кандидатуру на них выставляет действующий глава государства Александр Лукашенко, бессменно управляющий страной уже на протяжении 26 лет. Конкуренцию ему составят четыре претендента - сопредседатель общественного движения "Говори правду" 39-летний Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты белорусского парламента 43-летняя Анна Канопацкая, 37-летняя домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" 35-летний Сергей Черечень.

О санкциях против Белоруссии

20 октября 2004 года президент США Джордж Буш - младший подписал "Акт о демократии в Белоруссии", предусматривавший введение односторонних санкций в случае отказа белорусских властей прекратить преследования оппозиции и независимых СМИ, а также расследовать случаи политически мотивированных исчезновений людей и провести свободные и честные президентские и парламентские выборы. На основании этого документа американским компаниям и учреждениям было запрещено предоставлять Белоруссии займы и оказывать финансовую помощь, представителям США в МВФ, Всемирном банке и других международных организациях предписывалось голосовать против предоставления любого содействия Белоруссии.

Указом Буша от 16 июня 2006 года против белорусского президента Александра Лукашенко и девяти членов его правительства были введены визовые и экономические санкции. Им запрещен въезд в США, их активы в США замораживаются, с тех пор санкции продлеваются ежегодно.

В конце 2011 года США ужесточили санкции в отношении белорусских властей в рамках Акта о демократии в Белоруссии. В частности, черный список был расширен за счет сотрудников правоохранительных органов. Были введены рестрикции в отношении отдельных белорусских предприятий, деловые контакты с ними были запрещены, их активы заморожены. После того как белорусские власти освободили ряд политзаключенных, в октябре 2015 года Минфин США приостановил санкции в отношении концерна "Белнефтехим" и восьми связанных с ним предприятий нефтехимической отрасли. Благодаря смягчению позиции США стало возможным начало переговоров о выделении Белоруссии новой кредитной линии МВФ (в сентябре 2018 года Минск отказался от кредита).