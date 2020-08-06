Reuters: США ведут переговоры с Тайванем о продаже беспилотников

ТАСС, 6 августа. США ведут с Тайванем переговоры о продаже по меньшей мере четырех американских разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на шесть источников.

По их информации, сделка, включающая в себя продажу четырех БЛА SeaGuardian, оценивается в $600 млн. Отмечается, что потенциальное соглашение в целом одобрено Госдепартаментом, однако предстоит также получить одобрение Конгресса США.

Агентство отмечает, что данная сделка может усилить напряженность в отношениях между Китаем и США.

Сообщается, что соглашение станет первым после того, как администрация президента США Дональда Трампа официально ослабила ограничения на экспорт военных беспилотных летательных аппаратов в зарубежные страны, пересмотрев режим контроля за ракетными технологиями.