Лукашенко считает, что Россия поддерживает Бабарико и Цепкало

КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия поддерживает не зарегистрированных кандидатами на президентских выборах Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

"Абсолютное [отношение]", - сказал он, отвечая на вопрос украинского журналиста Дмитрия Гордона, имеют ли Бабарико и Цепкало отношение к Москве.

Кроме того, утверждал Лукашенко, они "больше, чем финансируются, там огромные деньги закачаны через "Газпром", порой даже "Газпром" и не знал, какие деньги расходуются на эти [президентские] выборы".

Лукашенко также считает устаревшими любые обвинения в ограничениях свободы слова в Белоруссии.

"Зажимать [свободу слова] можно, когда нет интернета. Когда есть интернет, неизвестно, кто кого зажал, - сказал он. - Обвинять в том, что [в Белоруссии] зажимают свободу слова - это уже старо как мир".