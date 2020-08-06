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Президентские выборы в Белоруссии - 2020
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Лукашенко считает, что Россия поддерживает Бабарико и Цепкало

Президент Белоруссии также считает устаревшими любые обвинения в ограничениях свободы слова в стране

КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия поддерживает не зарегистрированных кандидатами на президентских выборах Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

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"Абсолютное [отношение]", - сказал он, отвечая на вопрос украинского журналиста Дмитрия Гордона, имеют ли Бабарико и Цепкало отношение к Москве.

Кроме того, утверждал Лукашенко, они "больше, чем финансируются, там огромные деньги закачаны через "Газпром", порой даже "Газпром" и не знал, какие деньги расходуются на эти [президентские] выборы".

Лукашенко также считает устаревшими любые обвинения в ограничениях свободы слова в Белоруссии.

"Зажимать [свободу слова] можно, когда нет интернета. Когда есть интернет, неизвестно, кто кого зажал, - сказал он. - Обвинять в том, что [в Белоруссии] зажимают свободу слова - это уже старо как мир".

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БелоруссияРоссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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