Лукашенко заявил, что прозвище "батька" стало брендом Белоруссии

КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что его известное прозвище "батька" стало своеобразным брендом для него и республики. Об этом он сказал в четверг в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

"Оно [прозвище] мне по-доброму нравилось 20 лет назад. А сейчас безразлично к этому отношусь, с юмором, потому что это уже некий бренд Белоруссии и самого Лукашенко", - сказал он.

Президент Белоруссии заметил, что это прозвище ему дал бывший губернатор Краснодарского края Николай Кондратенко. "Помните, его тоже там где-то "батькой" называли, но он первый назвал меня "батькой" в шутку, мы с ним дружили. По тому, как в Белоруссии ко мне относились", - добавил Лукашенко.