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Лукашенко заявил, что прозвище "батька" стало брендом Белоруссии

Президент Белоруссии рассказал, что это прозвище ему дал бывший губернатор Краснодарского края Николай Кондратенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Николай Петров/БелТА/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Николай Петров/БелТА/ТАСС

КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что его известное прозвище "батька" стало своеобразным брендом для него и республики. Об этом он сказал в четверг в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

"Оно [прозвище] мне по-доброму нравилось 20 лет назад. А сейчас безразлично к этому отношусь, с юмором, потому что это уже некий бренд Белоруссии и самого Лукашенко", - сказал он.

Президент Белоруссии заметил, что это прозвище ему дал бывший губернатор Краснодарского края Николай Кондратенко. "Помните, его тоже там где-то "батькой" называли, но он первый назвал меня "батькой" в шутку, мы с ним дружили. По тому, как в Белоруссии ко мне относились", - добавил Лукашенко.

Теги
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