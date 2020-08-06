Лукашенко: вопрос о прямой выдаче Украине задержанных россиян не стоит

"Даже такого вопроса никогда у меня не стояло и стоять, я думаю, не будет, - сказал он в четверг в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. - У нас есть международные соглашения с Россией и Украиной. Суть заключается в том, что генпрокуроры Украины, Белоруссии, России в контакте. Они работают над тем, чтобы была четкая картина".

"Никто никого не выдает, пока не установят вину, а страна, которая запрашивает, должна доказать вину этих людей", - добавил Лукашенко.