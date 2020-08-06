{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Задержание россиян в Белоруссии

Лукашенко: вопрос о прямой выдаче Украине задержанных россиян не стоит

Президент республики напомнил, что "никто никого не выдает, пока не установят вину, а страна, которая запрашивает, должна доказать вину этих людей"

КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что не рассматривает возможность экстрадировать задержанных в стране россиян просто по запросу Киева.

На эту тему
Что известно о задержании россиян на территории Белоруссии

"Даже такого вопроса никогда у меня не стояло и стоять, я думаю, не будет, - сказал он в четверг в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. - У нас есть международные соглашения с Россией и Украиной. Суть заключается в том, что генпрокуроры Украины, Белоруссии, России в контакте. Они работают над тем, чтобы была четкая картина".

"Никто никого не выдает, пока не установят вину, а страна, которая запрашивает, должна доказать вину этих людей", - добавил Лукашенко.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраинаРоссияЗадержание россиян в Белоруссии
Президентские выборы в Белоруссии - 2020
Лукашенко заявил, что не готовит своего младшего сына Николая в преемники
Президент Белоруссии подчеркнул, что и сам не хотел бы этого
Читать полностью