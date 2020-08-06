Лукашенко заявил, что не готовит своего младшего сына Николая в преемники

КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что не готовит своего младшего сына на роль президента и не хотел бы этого. Об этом он заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Отвечая на вопрос Гордона, готовит ли он своего сына Колю в преемники, Лукашенко сказал: "Нет-нет... Мой Коля, наверное, никогда не будет президентом".

Он также подчеркнул, что и сам не хотел бы этого. "У нас иногда заходит разговор <...>, средний у меня спортом занимается, старший в Национальном Олимпийском комитете <...>, а Коля, особенно когда поездил со мной во время предвыборной кампании, на всех встречах с активом побывал, я заметил, он стал другим ребенком, он увидел всю эту грязь... Ни в коем случае", - сказал Лукашенко.

При этом он отметил способности сына. "Он способный парень - химия и биология, я никогда не думал, у меня по химии единственная четверка была в школе, а для этого биология и химия - это все", - сказал он.