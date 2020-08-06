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Лукашенко заявил, что не представляет себя в иной роли, чем президент

Лукашенко сказал, что не представляет себя в иной роли, чем президент.

Президентские выборы в Белоруссии - 2020
Лукашенко заявил, что не готовит своего младшего сына Николая в преемники
Президент Белоруссии подчеркнул, что и сам не хотел бы этого
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