Лукашенко заверил, что Киев никогда не будет атакован с территории Белоруссии

КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Столица Украины никогда не будет атакована какими-либо войсками с территории Белоруссии. Об этом заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, размещенном на его авторском канале в YouTube.

В ходе интервью журналист напомнил Лукашенко о встрече на Припяти с назначенным тогда Верховной радой временно исполняющим обязанности президента Украины Александром Турчиновым.

"Главный вопрос, который у него был, абсолютно ненужный, бестолковый вопрос, такого вопроса потому что не было вообще. Он действительно поставил передо мной вопрос: "У нас есть данные, что россияне развернут подразделения в рамках ваших союзных обязательств на юге Белоруссии и могут нанести удар с севера по Киеву". Он мне говорит: "Ну вы же понимаете, что мы не устоим". Я его перебил и говорю: "Саша, никогда не будет, что с территории Белоруссии какие-то войска атакуют Киев. Никогда"", - сказал президент Белоруссии.

Лукашенко также опроверг сведения о том, что он обещал Турчинову предупредить его об ударе. "Нет, не было. Я бы его и не предупреждал, потому что этого бы никогда бы не было. Я это и сейчас говорю", - добавил белорусский президент.

Отвечая на уточняющий вопрос, Лукашенко заверил, что белорусскую границу будут защищать только белорусские пограничники. "Никогда [с территории Белоруссии россияне не придут на Украину], тем более с оружием. Я пограничник. В моей семье двоюродные братья, мои старшие дети - пограничники, служили в спецназе пограничном. У меня внутри граница, это моя граница. И границу мою буду защищать только я. Ни россияне, какие бы они ни были, ни американцы, ни французы. Только мы", - сказал он.