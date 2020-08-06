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Кризис на Украине

Миссия ОБСЕ впервые с 2015 года не зафиксировала нарушений "режима тишины" в Донбассе

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© Михаил Соколов/ТАСС

ВЕНА, 6 августа. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине впервые не зарегистрировала нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях с того момента, как начала систематический сбор данных в 2015 году. Об этом говорится в ее опубликованном в четверг отчете на основании информации за 5 августа.

"Впервые с того времени, как миссия начала систематический сбор данных, в Донецкой и Луганской областях не зафиксировано нарушений режима прекращения огня", - указали наблюдатели от ОБСЕ. В документе поясняется, что систематической сбор сведений миссией начался 1 марта 2015 года.

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