Миссия ОБСЕ впервые с 2015 года не зафиксировала нарушений "режима тишины" в Донбассе

ВЕНА, 6 августа. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине впервые не зарегистрировала нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях с того момента, как начала систематический сбор данных в 2015 году. Об этом говорится в ее опубликованном в четверг отчете на основании информации за 5 августа.

"Впервые с того времени, как миссия начала систематический сбор данных, в Донецкой и Луганской областях не зафиксировано нарушений режима прекращения огня", - указали наблюдатели от ОБСЕ. В документе поясняется, что систематической сбор сведений миссией начался 1 марта 2015 года.