{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Лукашенко никогда никуда не побежит". Главное из интервью президента Белоруссии

Дмитрий Гордон и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Николай Петров/БелТА/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Глава республики в преддверии предстоящих 9 августа президентских выборов рассказал о своих отношениях с Владимиром Путиным, о своем детстве, о том, что будет делать в случае проигрыша на выборах, и о происхождении своего прозвища.

О России и Путине 

  • Президент Белоруссии назвал Путина своим старшим братом, который "должен помочь, поддержать, подсказать". Он отметил, что определенное напряжение между лидерами двух стран существует, потому что они "оба сильные личности".
  • Лукашенко заявил, что никогда не подвергался давлению со стороны российского коллеги. По его словам, они с Путиным "хорошие друзья" и могут "даже по-мужски матюкнуться друг на друга".
  • По мнению  Александра Лукашенко, Владимир Путин не будет оставаться на посту президента до 2036 года, а "найдет вариант того, чтобы к власти пришли люди или человек, который продолжит тот путь, который существует сейчас".
  • Президент Белоруссии не считает Россию "страной-агрессором", а также не видит угрозы в наличии российских баз на территории Белоруссии. 
  • Лукашенко сказал, что создать совместно с Россией единое государство уже не получится. "Это было возможно 20–25 лет назад, когда Советский Союз распался", — отметил он.

Об Украине, Зеленском и Крыме

  • Лукашенко считает произошедшее в 2014 году на Украине госпереворотом.
  • Он считает президента Украины Владимира Зеленского хорошим и умным человеком, но не верит, что тот преуспеет в управлении страной, потому что "у него не хватит времени".
  • Киев никогда не будет атакован какими-либо войсками с территории Белоруссии, заявил президент Белоруссии.
  • Лукашенко полагает, что за потерю Крыма во многом ответственен сам Киев. При этом, по его словам, Украина безалаберно и бестолково отнеслась к Крыму.
  • Президент Белоруссии сообщил, что не рассматривает возможность экстрадировать задержанных в стране россиян просто по запросу Киева.

О выборах, Западе и коронавирусе

  • Лукашенко считает, что ему "подкинули" коронавирус. "Просто чувствовал, что что-то не то", — пояснил он.
  • Он считает, что Россия поддерживает не зарегистрированных кандидатами на президентских выборах Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.
  • Президент Белоруссии также считает устаревшими обвинения в ограничениях свободы слова в Белоруссии.
  • Евросоюз и НАТО угрожали санкциями в случае признания независимости Южной Осетии, рассказал Лукашенко. Он отметил, что Москва не оказывала давления на Минск по вопросу признания Абхазии.

О себе

  • "Поверьте мне как опытному президенту — президентами не становятся, президентами рождаются, — отметил Лукашенко. —  Если у тебя от природы нет президентского или стержня, или я не знаю чего, если нет этой закваски, то ты не будешь президентом".
  • "Оно [прозвище Батька] мне по-доброму нравилось 20 лет назад. А сейчас безразлично к этому отношусь, с юмором, потому что это уже некий бренд Белоруссии и самого Лукашенко", — сказал он, напомнив, что прозвище ему дал экс-глава Краснодарского края Николай Кондратенко.
  • "Ну представьте, вся моя жизнь в этом. Вся моя сознательная жизнь с 38 лет", — заявил Лукашенко, отметив, что не представляет себя на другой должности.
  • "Я там, где мой народ. Постоянно в церковь хожу. Я уважаю свою веру, но не делаю это напоказ", — сказал он и рассказал, что в свое время читал лекции по атеизму.
  • "Есть досужие разговоры о том, что Лукашенко придется сбежать. Лукашенко никогда никуда не побежит. И мои дети никуда не побегут. Это моя особенность", — сказал он.
  • "Нет-нет... Мой Коля, наверное, никогда не будет президентом", — сказал он, отвечая на вопрос о том, готовит ли он своего сына в преемники.
  • Лукашенко признался, что был трудным ребенком и состоял на учете в детской комнате милиции.
Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияЗеленский, Владимир АлександровичЗадержание россиян в БелоруссииПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
Президентские выборы в Белоруссии - 2020
Лукашенко считает, что Россия поддерживает Бабарико и Цепкало
Президент Белоруссии также считает устаревшими любые обвинения в ограничениях свободы слова в стране
Читать полностью