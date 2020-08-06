"Лукашенко никогда никуда не побежит". Главное из интервью президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Глава республики в преддверии предстоящих 9 августа президентских выборов рассказал о своих отношениях с Владимиром Путиным, о своем детстве, о том, что будет делать в случае проигрыша на выборах, и о происхождении своего прозвища.
О России и Путине
- Президент Белоруссии назвал Путина своим старшим братом, который "должен помочь, поддержать, подсказать". Он отметил, что определенное напряжение между лидерами двух стран существует, потому что они "оба сильные личности".
- Лукашенко заявил, что никогда не подвергался давлению со стороны российского коллеги. По его словам, они с Путиным "хорошие друзья" и могут "даже по-мужски матюкнуться друг на друга".
- По мнению Александра Лукашенко, Владимир Путин не будет оставаться на посту президента до 2036 года, а "найдет вариант того, чтобы к власти пришли люди или человек, который продолжит тот путь, который существует сейчас".
- Президент Белоруссии не считает Россию "страной-агрессором", а также не видит угрозы в наличии российских баз на территории Белоруссии.
- Лукашенко сказал, что создать совместно с Россией единое государство уже не получится. "Это было возможно 20–25 лет назад, когда Советский Союз распался", — отметил он.
Об Украине, Зеленском и Крыме
- Лукашенко считает произошедшее в 2014 году на Украине госпереворотом.
- Он считает президента Украины Владимира Зеленского хорошим и умным человеком, но не верит, что тот преуспеет в управлении страной, потому что "у него не хватит времени".
- Киев никогда не будет атакован какими-либо войсками с территории Белоруссии, заявил президент Белоруссии.
- Лукашенко полагает, что за потерю Крыма во многом ответственен сам Киев. При этом, по его словам, Украина безалаберно и бестолково отнеслась к Крыму.
- Президент Белоруссии сообщил, что не рассматривает возможность экстрадировать задержанных в стране россиян просто по запросу Киева.
О выборах, Западе и коронавирусе
- Лукашенко считает, что ему "подкинули" коронавирус. "Просто чувствовал, что что-то не то", — пояснил он.
- Он считает, что Россия поддерживает не зарегистрированных кандидатами на президентских выборах Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.
- Президент Белоруссии также считает устаревшими обвинения в ограничениях свободы слова в Белоруссии.
- Евросоюз и НАТО угрожали санкциями в случае признания независимости Южной Осетии, рассказал Лукашенко. Он отметил, что Москва не оказывала давления на Минск по вопросу признания Абхазии.
О себе
- "Поверьте мне как опытному президенту — президентами не становятся, президентами рождаются, — отметил Лукашенко. — Если у тебя от природы нет президентского или стержня, или я не знаю чего, если нет этой закваски, то ты не будешь президентом".
- "Оно [прозвище Батька] мне по-доброму нравилось 20 лет назад. А сейчас безразлично к этому отношусь, с юмором, потому что это уже некий бренд Белоруссии и самого Лукашенко", — сказал он, напомнив, что прозвище ему дал экс-глава Краснодарского края Николай Кондратенко.
- "Ну представьте, вся моя жизнь в этом. Вся моя сознательная жизнь с 38 лет", — заявил Лукашенко, отметив, что не представляет себя на другой должности.
- "Я там, где мой народ. Постоянно в церковь хожу. Я уважаю свою веру, но не делаю это напоказ", — сказал он и рассказал, что в свое время читал лекции по атеизму.
- "Есть досужие разговоры о том, что Лукашенко придется сбежать. Лукашенко никогда никуда не побежит. И мои дети никуда не побегут. Это моя особенность", — сказал он.
- "Нет-нет... Мой Коля, наверное, никогда не будет президентом", — сказал он, отвечая на вопрос о том, готовит ли он своего сына в преемники.
- Лукашенко признался, что был трудным ребенком и состоял на учете в детской комнате милиции.