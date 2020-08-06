"Лукашенко никогда никуда не побежит". Главное из интервью президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Глава республики в преддверии предстоящих 9 августа президентских выборов рассказал о своих отношениях с Владимиром Путиным, о своем детстве, о том, что будет делать в случае проигрыша на выборах, и о происхождении своего прозвища.

О России и Путине

Президент Белоруссии назвал Путина своим старшим братом , который "должен помочь, поддержать, подсказать" . Он отметил, что определенное напряжение между лидерами двух стран существует, потому что они "оба сильные личности" .

, который . Он отметил, что определенное напряжение между лидерами двух стран существует, потому что они . Лукашенко заявил, что никогда не подвергался давлению со стороны российского коллеги. По его словам, они с Путиным "хорошие друзья" и могут "даже по-мужски матюкнуться друг на друга".

и могут "даже по-мужски матюкнуться друг на друга". По мнению Александра Лукашенко, Владимир Путин не будет оставаться на посту президента до 2036 года, а "найдет вариант того, чтобы к власти пришли люди или человек, который продолжит тот путь, который существует сейчас" .

до 2036 года, а "найдет вариант того, чтобы к власти пришли люди или человек, который . Президент Белоруссии не считает Россию "страной-агрессором", а также не видит угрозы в наличии российских баз на территории Белоруссии.

Лукашенко сказал, что создать совместно с Россией единое государство уже не получится. "Это было возможно 20–25 лет назад, когда Советский Союз распался", — отметил он.

Об Украине, Зеленском и Крыме

Лукашенко считает произошедшее в 2014 году на Украине госпереворотом .

на Украине . Он считает президента Украины Владимира Зеленского хорошим и умным человеком , но не верит, что тот преуспеет в управлении страной, потому что "у него не хватит времени" .

, но не верит, что тот преуспеет в управлении страной, потому что . Киев никогда не будет атакован какими-либо войсками с территории Белоруссии, заявил президент Белоруссии.

какими-либо войсками с территории Белоруссии, заявил президент Белоруссии. Лукашенко полагает, что за потерю Крыма во многом ответственен сам Киев . При этом, по его словам, Украина безалаберно и бестолково отнеслась к Крыму .

. При этом, по его словам, и бестолково . Президент Белоруссии сообщил, что не рассматривает возможность экстрадировать задержанных в стране россиян просто по запросу Киева.

О выборах, Западе и коронавирусе

Лукашенко считает, что ему "подкинули" коронавирус . "Просто чувствовал, что что-то не то", — пояснил он.

. "Просто чувствовал, что что-то не то", — пояснил он. Он считает, что Россия поддерживает не зарегистрированных кандидатами на президентских выборах Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

не зарегистрированных кандидатами на президентских выборах Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Президент Белоруссии также считает устаревшими обвинения в ограничениях свободы слова в Белоруссии.

Евросоюз и НАТО угрожали санкциями в случае признания независимости Южной Осетии, рассказал Лукашенко. Он отметил, что Москва не оказывала давления на Минск по вопросу признания Абхазии.

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