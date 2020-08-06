Главы МИД стран Евросоюза обсудят отношения сообщества с Турцией

БРЮССЕЛЬ, 6 августа. /ТАСС/. Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза обсудят отношения сообщества с Турцией на неформальном заседании Совета ЕС, которое пройдет 27-28 августа в Берлине. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе по итогам встречи на Мальте главы европейской дипломатии Жозепа Борреля с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

"Переговоры в Валетте состоялись в преддверии неофициальной встречи министров иностранных дел ЕС 27-28 августа в Берлине, где вновь будут обсуждаться отношения с Турцией в продолжение дебатов, состоявшихся в Совете ЕС в Брюсселе 13 июля", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что "Турция является важным партнером Евросоюза". "Государства-члены ЕС хотят видеть укрепление взаимных отношений, обращая вспять нынешние негативные тенденции", - указывается в нем.

Что касается встречи на Мальте, то ее участники обсудили двусторонние отношения, а также вопросы международной повестки, включая конфликты в Ливии и Сирии, говорится в заявлении ЕС.

Неформальное заседание глав МИД европейских государств под названием "Гимних" (Gymnich) проходит раз в полгода в стране, которая председательствует в Совете ЕС. В настоящее время и до конца года эта роль отведена Германии.