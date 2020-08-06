ВВС Израиля поразили объект ХАМАС в Газе в ответ на запуск шаров со взрывчаткой

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 августа. /ТАСС/. Истребитель и летательный аппарат Армии обороны Израиля нанесли в четверг удар по военному объекту радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск на израильскую территорию воздушных шаров со взрывчаткой, сообщила армейская пресс-служба.

"В течение дня связки воздушных шаров со взрывчаткой были запущены на израильскую территорию из сектора Газа. В ответ истребитель и летательный аппарат Армии обороны Израиля нанесли удар по военному объекту ХАМАС, использовавшемуся для деятельности под землей в северной части сектора Газа", - говорится в сообщении.

По данным государственного радио Kan, на израильской территории в результате запуска таких шаров возникло три пожара в незаселенной местности, причинен ущерб. О пострадавших сообщений не поступало.

В предыдущий раз израильские истребители наносили удары по военным целям ХАМАС на территории палестинского приморского анклава 3 августа в ответ на запуск ракеты из сектора, которая была перехвачена системой ПВО "Железный купол".

В предыдущий раз палестинские радикалы из Газы выпустили ракету 5 июля, она была перехвачена израильской системой ПВО. В ответ израильские самолеты и истребители также атаковали военные цели движения ХАМАС в секторе. До этого из сектора по Израилю были выпущены две ракеты 26 июня и по одной ракете 15 июня, 6 мая и 27 марта. В ответ армия Израиля наносила удары по военным объектам ХАМАС.