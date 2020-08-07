ООН, 7 августа. /ТАСС/. ООН ищет новые пути доставки помощи Сирии и Ливану из-за разрушения порта в Бейруте вследствие взрыва. Об этом сообщило в четверг Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"С учетом того, что порт Бейрута не может принимать суда, ООН и ее партнеры ищут альтернативные логистические пути для обеспечения бесперебойности гуманитарных операций, - говорится в тексте, размещенном на сайте УКГВ. - Скорее всего, гуманитарная помощь будет перенаправлена в порт Триполи, но его вместимость меньше, что может иметь последствия для некоторых поставок". При этом в ООН отметили, что аэропорт Бейрута остается открытым как для пассажиров, так и для грузовых рейсов.

Коснувшись гуманитарной помощи для Сирии, заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что организация "рассматривает разные альтернативные порты, включая Кипр и Турцию". "К счастью, несколько судов с грузом помощи прибыли в Бейрут незадолго до произошедшего, и их успели разгрузить, поэтому в ближайшее время перебоев в поставках в Сирию не ожидается", - сказал он в четверг на брифинге.

В УКГВ также сообщили о выделении Ливану $9 млн из фонда гуманитарной помощи "для удовлетворения первичных потребностей и увеличения вместимости местных больниц".