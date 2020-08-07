Пентагон не стал уточнять сроки передислокации войск США в Европе

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Передислокация американских войск в Европе займет некоторое время. Об этом сообщил в четверг на брифинге для журналистов официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Он не стал уточнять сроки перемещения войск, подчеркнув, что "его осуществление в полном объеме займет некоторое время". Ранее оборонное ведомство проинформировало, что США в течение нескольких недель приступят к передислокации войск в Европе.

В среду американский министр обороны Марк Эспер заявил, что Вашингтон намерен добиваться дальнейшего наращивания сил на восточном фланге Североатлантического альянса. По его словам, решение о выводе из Германии 11,9 тысячи американских военнослужащих и передислокации части из них в Италию и Бельгию было принято в рамках более широких усилий по "повышению боеспособности альянса".