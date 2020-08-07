Канье Уэст признал, что его попытка стать президентом США обречена на провал

В опубликованном в четверг интервью журналу Forbes внимание Уэста обратили на то, что ему ни при каких условиях не удается набрать более 270 голосов членов коллегии выборщиков (из 538), чтобы победить на выборах 3 ноября. "Я не стану спорить с вами. Иисус - это король", - ответил Уэст.

Как пишет Forbes, темнокожий музыкант выразил согласие с мнением о том, что он, по сути, отбирает голоса афроамериканцев у бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и снижает его шансы на победу. "Я этого не отрицаю, я же только что сказал об этом", - заявил Уэст.

От штата к штату соотношение между численностью населения и числом избираемых выборщиков различается, как и система подведения итогов по мажоритарному или пропорциональному признаку. Для победы кандидату в президенты необходимо заручиться поддержкой более чем 270 выборщиков. Число выборщиков в том или ином штате зависит от числа представителей штата в Конгрессе страны. Всего их 538 (мест в Конгрессе 535, но, согласно 23-й поправке к конституции, принятой в 1961 году, не представленный в Конгрессе Федеральный округ Колумбия имеет трех выборщиков).

Уэст 4 июля написал в Twitter, что собирается баллотироваться в президенты США. 8 июля в интервью журналу Forbes исполнитель уточнил, что собирается участвовать в президентских выборах в США в текущем году в качестве независимого кандидата. Уэст отметил, что больше не поддерживает действующего американского лидера Дональда Трампа, несмотря на то, что был его сторонником последние годы.