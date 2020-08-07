Трамп обязал закупать некоторые лекарства только у производителей из США

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым обязал правительственные ведомства страны закупать некоторые виды лекарств исключительно у американских производителей.

"Недавно я подписал новый исполнительный указ, направленный на обеспечение того, чтобы мы покупали американское, когда речь заходит о базовых лекарствах. Исполнительный указ будет требовать, чтобы американские правительственные учреждения приобретали все базовые медикаменты, необходимые нам, у американских поставщиков", - сообщил глава Белого дома в четверг, выступая на заводе компании Whirlpool в штате Огайо. Трансляцию мероприятия вели американские новостные телеканалы.

По словам американского президента, указом также устраняются "ненужные законодательные барьеры" для местных производителей. По мнению Трампа, эта мера, помимо прочего, поможет не допускать роста цен на лекарства, а также "позволит американским компаниям конкурировать на мировом уровне".

"Как мы поняли во время этой пандемии, США должны производить базовое оборудование и лекарственные препараты для самих себя. Мы не можем полагаться на Китай и другие страны мира. Они могут однажды отказать нам в продукции, когда она будет нужна. Мы не можем так делать", - подчеркнул президент США.

Как сообщала ранее газета USA Today, указ, о котором идет речь, обязывает правительство США разработать список базовых и крайне необходимых медикаментов и покупать их, а также другие медицинские принадлежности только у американских производителей.

Около 72% состава фармацевтической продукции, которая продается в США, производится в других государствах, включая Китай. В Белом доме категорически против такого положения дел и считают необходимым выпускать определенные категории лекарств в Соединенных Штатах, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации, как в случае с пандемией, не оказаться в зависимости от других стран.