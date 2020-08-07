СМИ: директор порта в Бейруте оказался в числе 16 задержанных по делу о взрыве

ТАСС, 7 августа. Директор морского порта Бейрута, где 4 августа произошел мощный взрыв, оказался в числе задержанных ранее в связи с инцидентом лиц. Об этом сообщила в пятницу ливанская телестанция LBC International .

"Как после ядерного взрыва". Порт Бейрута превратился в груды хлама

Ранее агентство France Presse со ссылкой на военную прокуратуру информировало, что власти страны задержали 16 чиновников администрации порта.

Взрывной волной были уничтожены и повреждены сотни зданий, более 300 тысяч человек остались без крова. Погибли 138 человек, пострадали около 5 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.