{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрыв в порту Бейрута

СМИ: директор порта в Бейруте оказался в числе 16 задержанных по делу о взрыве

По последним данным, погибли 138 человек, пострадали около 5 тыс.

ТАСС, 7 августа. Директор морского порта Бейрута, где 4 августа произошел мощный взрыв, оказался в числе задержанных ранее в связи с инцидентом лиц. Об этом сообщила в пятницу ливанская телестанция LBC International.

На эту тему
"Как после ядерного взрыва". Порт Бейрута превратился в груды хлама

Ранее агентство France Presse со ссылкой на военную прокуратуру информировало, что власти страны задержали 16 чиновников администрации порта.

Взрывной волной были уничтожены и повреждены сотни зданий, более 300 тысяч человек остались без крова. Погибли 138 человек, пострадали около 5 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Теги
ЛиванВзрыв в порту Бейрута
Трамп обязал закупать некоторые лекарства только у производителей из США
Исполнительный указ будет требовать, чтобы американские правительственные учреждения приобретали все базовые медикаменты у американских поставщиков, пояснил глава Белого дома
Читать полностью