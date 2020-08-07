Макрон объяснил свой визит в Ливан особой ответственностью Франции за судьбу страны

ПАРИЖ, 7 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон не считает свой визит в Бейрут вмешательством в дела Ливана и подчеркивает особую ответственность Франции перед народом этой страны.

"У Франции своя особая роль, наша ответственность - помогать ливанскому народу, - заявил Макрон в интервью телеканалу BFMTV. - Да, я предъявляю условия руководству страны, но, вы сами слышали сегодня, это говорит ливанский народ.<...> Я увидел гнев людей против системы, которая больше не функционирует и не защищает их."

По словам Макрона, Франция "совершила бы ошибку, заменив собой политические силы страны", несмотря на активные призывы представителей оппозиции и гражданского общества "действовать как можно решительнее и быстрее". Вместе с тем он подчеркнул, что требуется как можно скорее принимать "сильные решения" и что ближайшие три недели будут иметь определяющее значение.

Не допуская вмешательства

"Я не могу подменять их лидеров, - подчеркнул Макрон. - Будучи президентом Франции, я бы не выполнил свой долг перед нашей историей, перед интересами дружественного народа, если бы не отреагировал на этот политический и гуманитарный кризис в стране".

"Тем, кто упрекает нас во вмешательстве, я говорю нет - это дружба и требовательность. Если бы свою роль не сыграла Франция - держава, приверженная идее многостороннего подхода в международной политике, которая верит в интерес ливанского народа, - последовало бы вмешательство других государств. Это были бы Иран, Турция, Саудовская Аравия или любая другая страна региона со своими экономическими интересами. Или другие страны, о которых я уже говорил, которые преследуют геополитические цели в ущерб ливанцам", - пояснил французский лидер.

Переговоры в Бейруте

Францию и Ливан связывают исторические узы. До 1943 года, когда Ливан обрел государственную независимость, он находился под мандатом Франции. На территории современного Ливана французский язык является вторым по распространению после арабского. Во Франции сейчас проживают около 200 тыс. уроженцев Ливана.

Президент Франции первым из западных лидеров прибыл с визитом в Бейрут после мощного взрыва в порту этого города, в результате которого погибли 138 человек, ранены около 5 тыс. и 300 тыс. остались без крова. Он встретился с президентом республики Мишелем Ауном и премьер-министром Хасаном Диабом, а также посетил пострадавшие районы города, где пообщался с участниками антиправительственной демонстрации.